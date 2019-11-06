شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية والان مع تفاصيل الخبر
وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أردوغان سوف يترك أمير قطر وحده فى مواجهة المقاطعة، متابعا: "من بروتوكولات حليفهم التركى إذلال عصابة تنظيم الحمدين".
وفى وقت سابق أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أن النظام القطرى يواصل انتهاكاته بشأن سحب الجنسية من المواطنين القطريين، ويعتبر أنها حق للنظام وليس للمواطن.
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