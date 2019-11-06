شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن يتخلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن حليفه أمير قطر ويتركه بمفرده فى مواجهة أزمة المقاطعة العربية للدوحة.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أردوغان سوف يترك أمير قطر وحده فى مواجهة المقاطعة، متابعا: "من بروتوكولات حليفهم التركى إذلال عصابة تنظيم الحمدين".

وفى وقت سابق أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أن النظام القطرى يواصل انتهاكاته بشأن سحب الجنسية من المواطنين القطريين، ويعتبر أنها حق للنظام وليس للمواطن.