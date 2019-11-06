شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بكلية الآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، أمس، معرض الكتاب الفرنسى الثالث بمركز دراسات اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهى رزق، مديرة المركز، والدكتور سامح البنا، الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب، وعدد من ممثلى شركة أبو لهول لتوزيع الكتب الفرنسية.

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وأشادت الدكتورة مها غانم بالمعرض بما يضمه المعرض من كتب ثقافية وتعليمية باللغة الفرنسية والملائمة لكافة المراحل العمرية داخل الإطار الجامعى وخارجه، معربة عن إعجابها بالتميز الواضح لمركز اللغة الفرنسية بالجامعة وبأنشطته الرائدة وسعيه الدائم إلى تطوير ما يقدمه من خدمات للدارسين به والمترددين عليه، وهو ما جعله يحظى بثقة كبرى وإقبال متزايد من كافة الراغبين فى تعلم اللغة الفرنسية، معلنة عن مواصلة دعم إدارة الجامعة لكافة مراكز اللغات وتشجيع الدارسين على المشاركة فى الأنشطة المختلفة لتلك المراكز، وفى هذا الإطار أعلنت عن عزمها لتنظيم نشاط تنافسى بين كافة مراكز اللغات على مستوى الجامعة، وذلك لإظهار أوجه التميز للدارسين، وتأكيداً للهدف الأسمى لها فى العمل على نشر ثقافات الشعوب الأخرى وزيادة المهارات اللغوية للطلاب.

وأشارت الدكتورة نهى رزق أن المعرض يضم أكثر من 2000 كتاب باللغة الفرنسية والمتنوعة ما بين القواميس والروايات والمجلات والكتب التعليمية للمبتدئين فى تعلم اللغة الفرنسية، وذلك بخصم 20% للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بالمركز.

وأضافت أنه على هامش أعمال المعرض قامت الدكتورة مها غانم بتكريم الطلاب الناجحين فى امتحان الدليف الدولى بالمركز، كما استعرضت حصاد المركز طوال عام 2019 ومحطات تطوره، والتى جاء من أهمها نجاح 54 طالبا بامتحان الدلف الدولى، عقد عدة دورات لغوية عامة ومتخصصة داخل المركز، تنظيم احتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية، مشاركة طلاب المركز بدورات الصيف لمركز الأنشطة الفرانكوفونية.