شكرا لقرائتكم خبر عن «شفاء الأورمان» يعرض تجربة العلاج بالمجان أمام الجالية المصرية بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أمس الأول، تجربة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى مدينة الأقصر، فى لقاء بضيافة المركز الثقافى المصرى بفيينا بدعم وحضور السفير المصرى بالنمسا عمر عامر، والقنصل الثقافى عمرو الأتربى، ودعم رئيس اتحاد المصريين بالخارج الدكتور على إسماعيل، وبحضور كبار أبناء الجالية المصرية فى النمسا وهم كل من إبراهيم عزت وأحمد الصاوى وجمع كبير من الجالية المصرية بالنمسا.

وتناول القبانى، خلال اللقاء، تفاصيل النجاح الكبير فى إنشاء أول وأكبر صرح طبى لعلاج السرطان فى صعيد مصر وهى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، مؤكداً أنه تم فى 27 مايو 2016 افتتاح المستشفى فى محافظة الأقصر لخدمة أبناء صعيد مصر تحت شعار «صعيد بلا سرطان»، والتى تم توفير كل الأجهزة الطبية المتقدمة داخلها وأخذت إدارة الجمعية والمستشفى على عاتقها ضرورة توفير أقوى وأفضل وأحدث الأجهزة العالمية التى تساهم فى التخفيف عن مرضى السرطان. وأكد المهندس حسام القبانى، فى اللقاء مع قيادات السفارة المصرية وكبار الجالية المصرية بالنمسا، كيف ساهم المستشفى فى توفير المسافة التى كانوا يتكبدونها للوصول للعاصمة والعلاج هنا لأكثر من 10 ساعات سفر وتكاليف ومتاعب البحث عن إقامة للمريض ومرافقيه، حيث تم مؤخراً افتتاح أضخم بنك للدم لتوفير الدم ومشتقاته لصالح المرضى، ويجرى حالياً داخل المستشفى العمل على قدم وساق لإنهاء التجهيزات والفرش لمبنى المرحلة الثالثة الذى تم إنشاؤه. وفى نهاية الندوة أبدى السفير المصرى بالنمسا، والقنصل الثقافى الذى ساهم فى ترتيب اللقاء مع كبار أبناء الجالية المصرية بالنمسا، سعادتهما، لافتين إلى أن الندوة العظيمة تؤكد أن أبناء الشعب المصرى يتكافلون فيما بينهم للوقوف أمام عقبات الظروف والفقر والمرض وخلافه وتقديم كل الخدمات بالمجان تماماً، مؤكدين تقديم الدعم اللازم للمجتمع المصرى بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وقدموا درع تكريم لجمعية الأورمان لنجاحاتها خلال الفترة الماضية فى خدمة الأهالى بمختلف أنحاء مصر.