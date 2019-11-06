شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد تستضيف بطولة العالم لمدربى ولاعبى «الكيك بوكسنج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكونغ فو، ورئيس الاتحاد الدولى للألعاب القتالية، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقى للملاكمة، تم خلال اللقاء بحث الاستعداد لبطولة العالم لمدربى ولاعبى الكيك بوكسنج، التى تستضيفها بورسعيد فى ١٧ فبراير القادم، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف لاعب من مختلف دول العالم، وتستمر ستة أيام.

طالب المحافظ، خلال اللقاء، بسرعة تشكيل اللجان المنظمة للبطولة، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لإنجاح البطولة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك الآن بنية أساسية ومنشآت رياضية تؤهلها لاستضافة البطولات والمنافسات العالمية فى مختلف المجالات، ومؤكدا أن المحافظة بها من الفنادق والقرى السياحية ما يمكنها من استضافة أى عدد من المشاركين والضيوف وهى متعددة المستويات.