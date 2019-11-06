على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 24 يومًا متبقية للحكم على أخطر إرهابى فى مصر " هشام عشماوى"، والمتورط فى العديد من القضايا الإرهابية وأعمال العنف والتخريب التى شهدتها البلاد مؤخراً. وتنتظر أسر الشهداء خبر إعدام الإرهابى الأخطر، وذلك حال صدور قرار بذلك ثم استنفاذ جميع درجات التقاضى، ليصبح حبل المشنقة المحطة الأخيرة فى حياته أسوة بـ"عادل حبارة". وكانت محكمة جنايات القاهرة، مدت أجل النطق بالحكم على هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم.

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