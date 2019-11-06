شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية أطلقت تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لتسجيل قراءات العدادات إلكترونيًا بواسطة العاملين بإدارات الكشف بشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف حمزة، لـ"الخليج 365"، أن هذا التطبيق متاح للعاملين بقطاع الكهرباء فقط ليتمكنوا من تسجيل القراءة بالتقاط صور تحمل الوقت والتاريخ لضمان دقتها وإرسالها مباشرة إلى مركز إصدار الفواتير التابع لشركة توزيع الكهرباء.

وأشار حمزة، إلى أن هذا التطبيق جرى إطلاقه بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية، كحل موقت للقضاء على مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء لحين إطلاق برنامج القراءة الموحد الذى يعد أكثر دقة فى تسجيل بيانات الاستهلاك.