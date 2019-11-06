شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حمزة، لـ"الخليج 365"، أن هذا التطبيق متاح للعاملين بقطاع الكهرباء فقط ليتمكنوا من تسجيل القراءة بالتقاط صور تحمل الوقت والتاريخ لضمان دقتها وإرسالها مباشرة إلى مركز إصدار الفواتير التابع لشركة توزيع الكهرباء.
وأشار حمزة، إلى أن هذا التطبيق جرى إطلاقه بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية، كحل موقت للقضاء على مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء لحين إطلاق برنامج القراءة الموحد الذى يعد أكثر دقة فى تسجيل بيانات الاستهلاك.
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