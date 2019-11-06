شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مارك يعين كاهنا جديدا للخدمة بباريس والكنيسة تتلقى الطعون والتزكيات والان مع تفاصيل الخبر
كان البابا تواضروس الثانى قد زار باريس أكتوبر الماضى، والتقى شعب الكنيسة هناك واستقبله الرئيس ماكرون فى زيارة رسمية لقصر الإليزيه.
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