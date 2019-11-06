شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جمعية عمومية لـ"العلاج الطبيعى" لمناقشة تعديلات قانون النقابة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أنه سيتم طرح تعديلات قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نظرا لاشتراط موافقة ¾ الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة، موضحا أن أبرز التعديلات بالقانون هو إضافة جدول الاستشاري بجداول القيد، ورفع قيمة الاشتراكات، التى لا تتعد قيمتها 15 جنيه للممارس عند تخرجه، وزيادة الدمغة العلاجية التى تقدر قيمتها بـ10 صاغ حتى الآن، رغم اختفاء تلك العملة.
وأضاف: النقابة تعتمد على الاشتراكات والدمغات العلاجية رغم قيمتهما الضعيفة، فى الوقت الذى تتراوح فيه أرصدة النقابة البنكية من 6 إلى 8 ملايين جنيه، وتدير النقابة العامة 18 نقابة فرعية، ويتم صرف المعاشات والإعانات منها، ومع ذلك فأن النقابة ستطرح زيادة قيمة الإعانات للأعضاء من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه.
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