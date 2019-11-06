مصدر أمني يكشف مصير "فتاة العياط" بعد قرار المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني مسؤول إن الطفلة "أميرة أحمد" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" سيتم إخلاء سبيلها غدا الأربعاء بعد استيفاء الإجراءات اللازمة والكشف عليها جنائيا.
أضاف المصدر أن مندوبا من قسم شرطة العياط سيتوجه إلى سرايا النيابة العامة في الساعات الأولى من صباح الغد لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، ومن ثم تسلميها إلى والدها وفق قرار المحكمة.
وقررت محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل "أميرة"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، وتسليمها لولي أمرها بدون كفالة.
وفي وقت سابق قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة، إن النيابة العامة تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.
وأشارت "المقدم"، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن التقرير أثبت أيضا تطابق الدماء الموجودة على السكين بالمجني عليه، موضحة أن الطب الشرعي أكد رواية موكلتها بقتل السائق دفاعًا عن نفسها.
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