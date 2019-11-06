المتهم بقتل طفله أمام النيابة: "سرق الفلوس علشان البلاستيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس مهندس زراعي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل طفله البالغ من عمره 8 سنوات بعد سرقته مبلغ مالي لإنفاقها على "بلاي ستيشن".

وقال المتهم "خميس م."، (35 سنة، مهندس زراعي بالأوقاف) في التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة، إنه لديه 3 أطفال، "المجني عليه ياسين 8 سنوات وطفلان آخرين"، وأنه يبذل أقصى مجهود في عمله لتوفير احتياجاتهم حتي تشاجر مع زوجته التي تركت له منزل الزوجية وتركت أطفاله برفقته ليتولي هو رعايتهم.

وأضاف الأب أنه ادخر مبلغ 1800 جنيه لتلبية متطلبات أبناءه في الطوارئ أو مرض أحدهم لكنه اكتشف قيام ابنه الأكبر بسرقة مبلغ 1200 جنيه منها أنفقها خلال 48 ساعة فقط في لعب البلاي ستيشن وعندما اكتشف الأمر ثار بشدة وعاتبه وانهال عليه بالضرب حتى فوجئ بالابن يفقد الوعي فأسرع بنقله إلي المستشفي إلا أن الأطباء أخبروه أنه فارق الحياة، "والله مكنش قصدي ده ابني.. محدش بيقتل ضناه".

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ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطار من المستشفى بوصول الطفل ياسين ٨ سنوات بالصف الثالث الابتدائي جثة هامدة وبجسده سحجات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفسير آثار التعذيب علي جسد الطفل المجني عليه، وأسفرت التحريات بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن والد الطفل وراء قتله.

وقرر الأب أن نجله سرق مبلغا ماليا على فترات بلغت 1200 جنيه أنفقها في محلات "البلاي ستيشن"، ما دفعه للتعدي عليه بالضرب حتي فقد الوعي فأسرع بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.