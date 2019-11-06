محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
طمأن الإعلامي أحمد موسى، متابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية، أمس الاثنين.
وقال موسى عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم: "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة، تجاوزنا بفضله ونعمته الألم".
وأضاف: "شكرًا لكل العاملين في المستشفى أطباء وتمريض وإدارة على ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس، هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس. شكرا لكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحمد موسى يطمئن متابعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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