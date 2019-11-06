"راشد" يهنئ حي العجوزة لحصوله على المركز الثاني في التميز الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:
هنأ أحمد راشد محافظ الجيزة، حي العجوزة لحصوله على المركز الثاني في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي 2019، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه راشد - في بيان اليوم الثلاثاء- رئيس حي العجوزة ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في بذل أقصى جهدهم؛ لتقديم مستوى خدمات أفضل للمواطنين، فضلًا عن الاهتمام برفع مستوى النظافة وإزالة التعديات والاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها.
حضر حفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فضلًا عن مشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
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