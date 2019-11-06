غدًا.. لجنة مناقشة بيان الحكومة تعقد أولى اجتماعاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تعقد اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل"، وألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أولى اجتماعاتها غدًا الأربعاء.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، ومن المتوقع أن تعد اللجنة الخاصة برئاسة "الشريف" تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.

يذكر أن المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.