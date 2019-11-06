"الوطنية للإعلام" تطلق دورة لتأهيل القراء والمبتهلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على اعتمد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، نظاما جديدا لتقدم القراء الجدد والمبتهلين إلى لجنة الاختبارات بالإذاعة لاعتماد الجيدين منهم. وبحسب بيان اليوم، شملت الآليات الجديدة ضرورة خضوع المتقدمين إلى الاختبارات لدورة تأهيل في معهد الإذاعة والتلفزيون وسداد الرسوم المقررة لهذه الدورة التدريبية بمعرفة أساتذة ومتخصصين في الأحكام والموسيقى.

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