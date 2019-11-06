وزيرة التضامن: تشكيل لجنة لبحث شكاوى "تكافل وكرامة" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وافقت غادة والي، وزيرة التضامن، على تشكيل لجنة لبحث إشكاليات برنامج "تكافل وكرامة" بمحافظة المنيا ومراكزها المختلفة؛ بسبب تعدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من خروج واستبعاد الأهالي المستحقين على أن تقدم تقريرًا شاملًا عن أوضاع هذا الملف للجنة التضامن بمجلس النواب خلال أسبوعين.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بمشاركة وزيرة التضامن، حيث أكد النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن إشكاليات تكافل وكرامة في المحافظة كبيرة والمواطن يئن من هذه الإشكاليات التي تعطي رسالة سلبية عن برامج الحماية الاجتماعية رغم أهميتها ورسالتها الإيجابية التي تقوم بها الدولة لصالح المواطنين.

وأكد غلاب أن البيروقراطية لدى بعض المتعاملين في هذا الملف تحتاج لتدريب شامل للعاملين من أجل أنهاء مصالح المواطنين وعدم تعطيلها، وانجاز هذه المهام من أجل المواطن، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية دور إيجابي للدولة ومن ثم إهداره وإهدار نتائجه الإيجابية بالصورة التى يتداولها الكثير أمر ليس إيجابي.

واتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة لبحث هذه الإشكاليات فى محافظة المنيا وتقديم تقرير للبرلمان من وزارة التضامن.