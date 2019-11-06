مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. حجز موظف بقصر العيني في واقعة "زيت السيارات" وضبط 55 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. حجز موظف بقصر العيني في واقعة "زيت السيارات" وضبط 55 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حجز موظف بالأمن الإدارى بمستشفى قصر العيني، في واقعة القائه زيت سيارات على مقاعد الانتظار، لحين الاطلاع علي تحريات المباحث.

أصيب 3 عمال بمطعم بحروق، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، بالمطعم عملهم، بمنطقة المنشية، بفيصل، دائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

قررت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل سماع الشهود في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 12 نوفمبر الجاري.

قال أحمد رزق والد "أميرة" المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بدون كفالة، إنه يشكر القضاء لإنصافه لابنته، مؤكدًا: "كنت أثق ببراءة ابنتي".

انطلقت فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة، بآيات من القرآن الكريم، تحت رعاية المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، وبحضور مستشاري الهيئة وأعضاء النادي.