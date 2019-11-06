أخبار مصر | السيسي: اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توقيع "اتفاق الرياض"، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والذى تم تحت رعاية العاهل السعودي وبحضور كلٍ من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال الرئيس السيسي عبر "تويتر": "تابعت بسعادة بالغة مراسم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، مضيفا أن الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، كما أنه يعزز من وحدة اليمن.

وكانت أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيبها باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه اليوم في العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشادت مصر، بالاتفاق الذي يُعد خطوة هامة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وثمَن البيان الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد البيان على دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.