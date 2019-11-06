شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات إحاطة لاسترداد الآثار المنهوبة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بـ3 طلبات إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى وزيري الخارجية السفير سامح شكري، والآثار الدكتور خالد عناني، فيما يتعلق باستراداد الآثار المنهوبة من الخارج، وإنشاء أول متحف غارق في منطقة الميناء الشرقية، وإقرار مزيد من الإجراءات الاحترازية، وتشديد الحراسة على المواقع الأثرية المفتوحة في الإسكندرية، التي تتعرض لتعديات مستمرة مثل طاحونة المندرة والطابية الحمراء وحرم قلعة قايتباي.

وأضاف «حافظ»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الطلب الأول موجه إلى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بخصوص إنشاء متحف بحري في منطقة الميناء الشرقية، بالإسكندرية ليكون أول متحف بحري غارق تحت الماء في العالم، لجذب سياحة الغطس، خاصة أن المنطقة تضم آثار يونانية وبطلمية وفرعونية وإسلامية، بالإضافة إلى قصري كليوباترا ومارك أنطونيو وسفن فرعونية للملك خوفو، ومدن كاملة من العصر الروماني اليوناني، بالإضافة إلى آلاف القطع من الأعمدة والتيجان والتماثيل الإغريقية والرومانية ومئات من التماثيل المنقوشة.