شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعقد مؤتمرًا صحفيًا من الجناح المصري ببورصة لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة السياحة، الثلاثاء، بالجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market)، مؤتمرًا صحفيًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وزوراب بولوليكاشڤيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كما حضر المؤتمر الصحفى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعالمية.

واستهلت الوزيرة المؤتمر بالترحيب بالحضور، وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يقوم بها لتطوير مدينة شرم الشيخ التي تعد من أهم المقاصد السياحية في مصر، لافتة إلى التطور الذي شهدته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية بالرغم من قيود الرحلات الجوية التي كانت تفرضها الحكومة البريطانية على مطار شرم الشيخ، حيث استطاعت المدينة أن تثبت أنها مدينة عالمية قادرة على مواكبة الاتجاهات الدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن حصول وزارة السياحة اليوم على جائزة «الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميًا» لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، هي رسالة بأن مصر رائدة في كافة المجالات ومنها السياحة.

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وأضافت أن الوزارة خلال العامين الماضيين حرصت على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى تعاون الوزارة مع منظمة السياحة العالمية لتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشي مع مثيلتها الدولية، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن المعايير الجديدة New Hospitality Criteria في سبتمبر الماضى.

كما أوضحت الوزيرة أنه من خلال الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة تروج الوزارة للمقاصد السياحية المختلفة ومنها مدينة شرم الشيخ وسيوة والأقصر وأسوان والغردقة، كما تروج للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص جزءا خاصا عن الملك «توت عنخ آمون» وذلك بالتزامن مع المعرض المؤقت لآثار الملك توت عنخ آمون الذي تستضيفه لندن هذه الأيام.

وأضافت أن الجناح المصرى به ركن تم تخصيصه لإلقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وذلك في إطار تبنى وزارة السياحة لتطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في قطاع السياحة المصرى، وفي ظل رؤية برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ اصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وقامت بتحقيق العديد من أهدافه، وأصدرت تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في سبتمبر الماضى بعد مرور أقل من عام.