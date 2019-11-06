شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: السياحة والسفر السبيل لتخطي الحدود وتبادل الثقافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال أول مقابلة رسمية لها مع نظيرتها البلغارية، الثلاثاء، إن السياحة والسفر هما السبيل لتخطي الحدود بين الدول وتبادل الثقافات وبناء جسور من التواصل والتقارب بين البشر ونشر مبادئ السلام بين البشر، مما يعزز من أهمية التعاون بين الدول في مجال السياحة.

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كما أكدت «المشاط»، خلال الاجتماع على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، موضحة حرص الوزارة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع الدول والمؤسسات الدولية، الذي يعد أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وفي سياق متصل تبادل الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها وخاصة من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقعيها في مايو الماضي، للتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية بهدف تعزيز التعاون في مجال السياحة بين مصر وبلغاريا، خلال الفترة المقبلة ولاسيما في ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما.

كما تم مناقشة سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم، التي من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.