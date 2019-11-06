شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يدافع عن أسما شريف منير في أزمة «الشعراوي»: لا تستحق كل هذه العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، رسالة إلى من يجادلون حول آراء الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلًا: «أقول لهم كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه وكان يكي الرد عليهم بأنه ليس متطرفًا». وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن أسما، ابنة الفنان شريف منير، والتي كانت قد تعرضت في منشوراتها على حسابها بموقع «فيس بوك» لبعض آراء الشيخ الشعراوي، لا تستحق كل هذه العقوبة، حيث أنه من الممكن أن يكون قد خانها التعبير.

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