شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بجائزة «الريادة الدولية» من بورصة لندن للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت وزارة السياحة لأول مرة بجائزة «الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا» لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 World Travel Market، وذلك تقديرا للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين، مما كان له تأثيرًا كبيرًا على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط .

وتسلمت الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة السياحة، الثلاثاء، الجائزة في احتفالية حضرها أكثر من 500 شخصية من كبار المتخصصين العاملين في مجال السياحة والسفر.

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كما حضر السفير طارق عادل، السفير المصري في لندن، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعدد من ممثلي الغرف السياحية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019، التي تستمر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وشملت فعاليات احتفالية تسليم الجائزة جلسة نقاشية تم خلالها مشاركة تجارب النجاح والأفكار حول مستقبل صناعة السياحة في المنطقة، والتي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط.

ومن جانبها أعربت وزيرة السياحة خلال كلمتها عن سعادتها بهذه الجائزة، وأنها من الأهمية بمكان حيث يتم منحها خلال بورصة لندن الدولية للسياحة التي تعد من أهم المحافل السياحية على مستوى العالم.