شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تراجع جهود حقوق الإنسان استعدادًا لمراجعة جنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمرو مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات وهيئات المجتمع المدنى لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان، استعدادًا لجلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة في جنيف، 13 نوفمبر الجارى، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها الدولية، إذ نفذت العديد من التوصيات التي تعهدت بها في الجلسة السابقة عام 2014.

وأضاف «مروان»- خلال مشاركته في المؤتمر الثانى لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، «الاتفاق العالمى من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرص والتحديات في تنفيذه»، والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبى، وهيئة التعاون الدولى الألمانية- أن قضية الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، ورغم ما ينتج عنها من فرص، فإنها تُظهر مخاطر وتحديات ومواجهات لا تتحقق سوى بالتعاون الدولى بين أطراف عملية الهجرة، ممثلة في دولة العبور والمقصد وموطن المهاجر، منوهًا بأن مصر تتعامل مع قضية الهجرة عبر عدة محاور، أبرزها أن الهدف ليس منع عملية الهجرة، إنما تنظيمها لمصلحة الجميع، سواء المهاجرين أو المجتمعات المهاجرة إليها أو موطنهم الأصلى، في إطار حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية.

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وأشار «مروان» إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التشريعية لتشجيع الهجرة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز التعاون مع القوات المسلحة والشرطة لمكافحة هذه الظاهرة ووقف عمليات الهجرة الجماعية المنظمة منذ 2016.

وأوضح محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضية الهجرة موضوع يشغل بال الملايين من أبناء إفريقيا والعالم، ومصر بدورها تواصل وتستكمل اهتمامها من أجل تحقيق هدف آخر، هو أن تكون القارة السمراء حرة وخالية من العنصرية.

وقال: «تابعت باهتمام كبير مسار إصدار الوثيقة القيمة التي يناقشها مؤتمرنا هذا، والمقترحات المهمة التي طرحتها للتفاعل مع أهدافها، وهى رغم حرصها على تأكيد طبيعتها كإطار تعاونى غير ملزم قانونًا، تظل أساسًا لالتزام جماعى عبر استنادها إلى مواثيق وعهود ملزمة، فضلًا عن الالتزام الذاتى من جانب الدول التي أقرّتها».

وقالت مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، سينتيا رادير، إن منظومة حقوق الإنسان تعمل على تحقيق الرؤية الخاصة بأوضاع المهاجرين، بمساندة كل الشركاء.