شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على جناح الخليج 365 بالأسبوع الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول من افتتاح فعاليات الأسبوع الكويتى بمصر اقبالاً كبيرًا من الجمهور والشخصيات العامة، حيث أشادوا بالنسخة الورقية والموقع الالكترونى لليوم السابع.

وزار جناح الخليج 365 كلا من: وزير المالية، والفنانة القديرة عفاف شعيب، والفنانة أمل رزق، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس النواب، وكان في استقبالهم الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365.

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