أخبار مصر

إقبال كبير على جناح الخليج 365 بالأسبوع الكويتى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على جناح الخليج 365 بالأسبوع الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول من افتتاح فعاليات الأسبوع الكويتى بمصر اقبالاً كبيرًا من الجمهور والشخصيات العامة، حيث أشادوا بالنسخة الورقية والموقع الالكترونى لليوم السابع.

وزار جناح الخليج 365 كلا من: وزير المالية، والفنانة القديرة عفاف شعيب، والفنانة أمل رزق، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس النواب، وكان في استقبالهم الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365.

 

WhatsApp Image 2019-11-05 at 10.32.40 PM(1)

 

WhatsApp Image 2019-11-05 at 10.32.40 PM

 

مشاركة الخليج 365 فى الأسبوع الكويتى (1)

 

Advertisements
مشاركة الخليج 365 فى الأسبوع الكويتى (2)

 

مشاركة الخليج 365 فى الأسبوع الكويتى (3)

 

مشاركة الخليج 365 فى الأسبوع الكويتى (6)

 

مشاركة الخليج 365 فى الأسبوع الكويتى (8)

 

مشاركة الخليج 365 فى الأسبوع الكويتى (9)

 

وزير المالية خلال زيارة جناح الخليج 365

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير على جناح الخليج 365 بالأسبوع الكويتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا