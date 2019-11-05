شكرا لقرائتكم خبر عن التزكية تحسم الانتخابات الطلابية في 13 كلية بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، إن التزكية حسمت المنافسة في انتخابات الاتحادات الطلابية، في 13 كلية، فيما تجري الجولة الأولى من العملية الانتخابية في 7 كليات فقط.

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الكليات التي حسمتها التزكية هي كليات التجارة والتربية والسياحة والفنادق والزراعة بالشاطبى والهندسة، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والفنون الجميلة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، فيما تجري الانتخابات بكليات الحقوق، والعلوم، والطب، والزراعة، بسابا باشا والآداب، والطب البيطري، والدراسات الاقتصادية، والعلوم السياسية.

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وأشار إلى أن لجان الفحص تلقت 12 طعنًا طلابيًا على المرشحين، وتم قبول 3 ورفض 9 طعون منها، كما تم استبعاد 96 طالبًا وطالبة، وتنازل 8 مرشحين، فيما يخوض السباق رسمياً حتى النهاية 1121 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى أنه تقرر استبعاد 11 طالباً من كلية التجارة، و11 من الحقوق، وطالبين من التربية، وطالب بكليتي السياحة والفنادق، وطب الأسنان و9 من الصيدلة، و3 من الطب، و5 من الهندسة، و9 من العلوم، و7 من التمريض و11 من الطب البيطرى و3 طلاب بكليتى التربية الرياضية بنين والفنون الجميلة و10 من زراعة سابا باشا و2 من تربية نوعية و6 من كلية التربية للطفولة المبكرة و2 من الاقتصاد والعلوم السياسية فيما تنازل 5 طلاب من كلية الآداب و3 من التربية.

وقال مدير رعاية الشباب إن الجدول الزمني للسباق تضمن بدء الدعاية الانتخابية، الأربعاء، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ١٠ نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ١٢ نوفمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.