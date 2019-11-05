شكرا لقرائتكم خبر عن بالخرائط الكاملة.. «المصري اليوم» تنشر تفاصيل مشروع تطوير طرق مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما بين الزحام وإهدار الوقت، والحفاظ على طابع المدينة الهادئة، كانت إشكالية وضع حلول لشوارع «مصر الجديدة» المعروفة بمدينة «البارون امبان»، فالمواطنون يقضون ساعات طويلة في الشوارع بسبب ضيق بعضها، أو بسبب خط مترو مصر الجديدة المتوقف منذ سنوات طويلة، الذي كان يعيق حركة المرور، ووضعت الكثير من الحلول لكنها لم تكن عملية للمدينة الهادئة وطابعها التاريخى المميز، حتى كانت فكرة إنشاء 5 كبارى علوية، وتوسعة عدد كبير من الشوارع، تعمل على التوازن بين الهدوء والحفاظ على الجمال وتيسير المرور، في الوقت نفسه كان هناك اعتراض من سكان المنطقة، على تنفيذ المشروع حرصا منهم على مدينتهم ذات الطابع المميز.

«المصرى اليوم» حصلت على خرائط تطوير شوارع المدينة بالكامل، ورصدت حركة العمل المستمر لتطوير محاور الطرق فيها، والتى جاءت أشبه بـ«خلية نحل» تعمل على مدار الـ 24 ساعة، لإنجاز العمل خلال فترة قليلة، قبل حلول العام المقبل، بعدما نشرت آراء المواطنين عن التطوير من قبل.

كباري بطابع معماري

وفقًا لمصادر مسؤولة فإن التطوير يقضى بتحويل الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة إلى حركة حرة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وهذا سيتم معه تنفيذ 5 كبارى، ذات طابع معمارى يتماشى مع طابع مصر الجديدة، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، في الوقت نفسه تم الإبقاء على الأشجار المتواجدة في المدينة حفاظًا على البيئة.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن الكبارى التي سيتم إنشاؤها هي: تقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وأخيرا كوبرى ميدان المحكمة، مشددة على أن هذه الكبارى ستعمل على تحرير الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مع تقليل وقت المرور، بما يتناسب مع الكثافة السكانية التي حدثت في المدينة.

مع ارتفاع دعوات بعض المواطنين والجمعيات الأهلية لإيقاف أعمال الكبارى وتوسعة الطرق حفاظا على طابع المدينة، مع الحفاظ على خط المترو القديم، الذي اشتهرت به مصر الجديدة، اختار مسؤولو التطوير إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب هذا الطابع مع المدينة، على أن تكون إضاءتها «ليد» توفيرا للطاقة. أما بالنسبة لخط المترو القديم، فأكدت المصادر أن ترك المترو القديم مع التقاطعات كان سيزيد الزحام في هذه المنطقة، ولهذا كان القرار بعدم تشغيل الخط مجددا، ورفع الخطوط الحديدية بما يساهم في توسعة الشوارع.المزيد

كباري بطابع معماري

كباري بطابع معماري

«خلية نحل».. هو الوصف الأقرب لمواقع العمل في مصر الجديدة، لتكون في سباق مع الزمن، للانتهاء من الأعمال، ما بين مهندسين وعمال، وآلات عملاقة وسيارات، ورديات 24 ساعة، كلها في خدمة المشروع، «المصرى اليوم» التقت مديرى الشركات، للحديث عن المشروعات التي يقومون بتنفيذها.

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المهندس محمد الشوربجى، مدير مشروع شركة أوراسكوم، المسؤولة عن قطاع حسين كامل – أبوبكر الصديق – الميرغنى، أكد أن العمل مستمر 24 ساعة، عن طريق تقسيم الورديات، فهناك ورديتان أو ثلاث لراحة العمال، للانتهاء من الأعمال خلال أسابيع قليلة.

وقال الشوربجى لـ«المصرى اليوم» إن الشركة تقوم بتعديل طريق حسين كامل كعرض ومناسيب، بحيث يكون 5 حارات بعدما كان حارتين فقط، وسيتراوح عرض الشوارع من 17.5 إلى 22 مترا، وسيكون اتجاها واحدا للقادم من شارع الثورة إلى طريق ابوبكر الصديق.

وأضاف: «الطريق كان متهالكا للغاية، وتم تعديل المناسيب، وإزالة الجزيرة الوسطى، لتوسعة الشارع، مع إعادة زرع الأشجار، على ان يتم تركيب إشارات ضوئية يدوية أسوة بمعظم دول العالم المتقدمة، حفاظا على أراوح المواطنين بعد توسعة الشارع».

الشوربجى أكد أن الشركة كانت حريصة على العمل ليلا بمعدات غير مزعجة للسكان، موضحا أنهم يعملون بنحو 20 معدة، ما بين معدات تراب وأسفلت تُعد الأحدث في أعمال الطرق.المزيد

كباري بطابع معماري

كباري بطابع معماري

«بصمة الأشجار».. كانت كلمة السر في الحفاظ على أشجار مصر الجديدة، التي كانت أحد أهم تحديات مشروع تطوير الطرق في المدينة الجميلة، ولهذا استعانت إدارة المهندسين العسكريين، بـ«معدة نقل» جديدة، تعمل لأول مرة في مصر، وهى سيارة خاصة لاقتلاع الأشجار وإعادة زرعها في أي مكان آخر، دون قطعها، بعد الحصول على «بصمتها»، وهو ما ساهم في الحفاظ على أكثر من 50 شجرة حتى الآن، معظمها أشجار عتيقة.

تمت زراعة بعض الأشجار في عدد من الشوارع التي يتم توسعتها حاليا، في الوقت الذي تم نقل بعضها مؤقتا إلى الحدائق الموجودة في مصر الجديدة، لحين الانتهاء من الأعمال بالكامل، وإعادة زرعها بالسيارة.

كباري بطابع معماري

كباري بطابع معماري

كباري بطابع معماري

ووفقًا لمصادر مسؤولة فإنه تمت إعادة زراعة 25 شجرة عند قطاع كوبرى سفير، و28 أخرى في قطاع كوبرى المحكمة، وسيتم إعادة زراعة باقى الأشجار تباعًا، موضحة أنه يتم التعاون مع مستشارين من وزارة الزراعة لتحديد ما يصلح للنقل وإعادة الزراعة وما لا يصلح.المزيد