شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي تصريحات «شوقي» المسيئة للمعلمين: «اجتُزئت من سياقها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، عدم صحة ما يُتداول بشأن هجوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المعلمين، مؤكدة أن الوزير تحدث خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي للتنمية المستدامة، عن تطوير العملية التعليمية بكامل عناصرها، وأنه يقدر المعلمين جميعًا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حديث الوزير اجتزأ من سياقه وحُرِّف لغرض التأثير على العلاقة بين الوزارة والمعلمين وهم العمود الأساسي للعملية التعليمية والعنصر الفعال في بناء ورفعة الإنسان المصري، وأن ما يتم تداوله غرضه التأثير على مصلحة العملية التعليمية أو المعلمين في مصر بالسلب.