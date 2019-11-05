شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: القطع المضبوطة بحوزة مدير مدرسة في المنيا وآخرين «غير أثرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كمال أبوبكر، مدير آثار مصر الوسطى، أن القطع التي تم العثور عليها بحوزة 5 متهمين في محافظة المنيا، أحدهم مدير المدرسة القومية المشتركة، والآخر خفير المدرسة، 3 آخرين، غير اثرية.

وأضاف «أبوبكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن تقرير لجنة الآثار انتهى إلى أن القطع المضبوطة بحوة المتهمين «غير أثرية».

وطالب مدير آثار مصر الوسطى، بإطلاق مبادر لوقف التنقيب العشوائي و«الحفر» عن الآثار، الذي يقوم به الأهالي، سواء أسفل المنازل أو المدارس.