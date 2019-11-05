شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 5.3 مليار جنيه لأصحاب المعاشات منذ أول نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، انتظام صرف معاشات نوفمبر في يومها الخامس على التوالى، إذ استعرضت تقريرغرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقي التامينات الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر، على مدى ساعات.

وأشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالى، وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الرابعة من مساء الثلاثاء 3 مليون و553 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 5 مليار و280 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية مليون و504 ألف حالة بقيمة مليار 835 مليون جنيه، ومن منافذ صرف البريد مليون 417 ألف حالة صرف، بقيمة 2 مليار و415 مليون جنيه، ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 632 ألف حالة صرف قامت بصرف مليار و30 مليون جنيه.