شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر تفتتح الأسبوع الكويتي الـ12 نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء الثلاثاء، الأسبوع الكويتي الـ12 في مصر نيابة عن رئيس الوزراء، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى مصر.

ويشارك في الأسبوع الكويتي أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك، كما تشارك المصري اليوم بجناح خاص.

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وقام وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والانتاج الحربى والهجرة بجولة في المعرض الذي اقيم على هامش الاسبوع الكويتى، حيث اشادوا بالتعاون الاقتصادى بين مصر والكويت.

ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشركات الكويتية المشاركة في المعرض إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الكويتية في مصر والتى وصلت إلى 5.1 مليار دولار.

وأكد السفير محمد صالح الذويج، سفير الكويت لدى القاهرة، أن العلاقات بين مصر والكويت أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، موضحا أن الأسبوع الكويتي بمصر حدث مهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية، وأن انعقاده في دورته الـ 12 يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط ما بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص الكويت على زيادة استثماراتها في مصر.

من جانبه، أشاد أحمد اسماعيل بهبهانى، رئيس مجموعة الجابري الكويتية للمعارض، والمنظم للمعرض، بمناخ الاستثمار في مصر، وخريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ودعم الثقة في أداء الاقتصادي المصري، مما أتاح الفرصة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي المصرى- الكويتى إلى مستوى الآمال والطموحات، موضحا أن الأسبوع الكويتي في مصر، يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة في مصر