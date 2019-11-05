شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» عن تصريحات السيسي: رسائله مفعمة بالتفاؤل.. وإنجازاته لم تشهدها مصر من قبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، حيث ذكر أن السيسي أرسى مجموعة من القواعد خلال كلمته اليوم، بأنه لا يوجد مشروع ضمن الـ 12 ألف مشروع التي تم إنجازها خلال 6 سنوات، أو شارع باسم «السيسي».

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «سوق مصر»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن السيسي أرسى مبدأ عدم إنكار وهدم خطط من سبقونا، ويوجه المسؤولين بجعل ولائهم وخدمتهم للدولة وليس للنظام، حيث يرفض السيسي وضع اسمه على أي مشروع وهذا قمة إنكار الذات، كما أن الرئيس السيسي في كلمته تحدث بأمل مفعم بالتفاؤل، وتحدث عن أن ما تم انجازه في 6 سنوات لا يتم في 20 سنة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يعيد بناء العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن أصبحت القاهرة عجوزة مثل المرأة التي شاخت وكبرت، مؤكدًا أنه باستكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة سينقضي عصر الزحام والتلوث في القاهرة، وستعود القاهرة القديمة لعاصمة تاريخية لمصر.