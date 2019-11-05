شكرا لقرائتكم خبر عن عقار الجيزة المائل في انتظار الهدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمهلت محافظة الجيزة قاطنى العقار 144 في شارع التحرير بالدقى 72 ساعة لإخلائه قبل أن تبدأ عملية هدمه، وكانت جولة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجمعة الماضى، في المنطقة قد أنهت الجدل القائم حول مصير العقار بالبدء في هدمه، خاصة أنه صدر بحقه قرار إزالة منذ 1997، بسبب ميله تجاه الشارع الرئيسى، الأمر الذي يشكل خطورة على السكان والمارة لاحتمال انهياره في أي وقت.

Advertisements

وأمام العقار، استقرّت كومة من الأثاث وبعض حقائب السفر المحزومة والمتروكة لحين نقلها بواسطة السكان الذين رحل معظمهم خلال المهلة المقررة، وخلا تمامًا إلا من بعض العمال الذين عملوا على حل الأبواب والشبابيك، ورغم عدم تعويض السكان بمساكن بديلة- بحسب حارسه- إلا أن غالبيتهم انتقلوا للسكن لدى أقاربهم بشكل مؤقت.

ويحكى محمد سعدى، حارس العقار، روايته عنه، فيقول: «إن الميل موجود به منذ إنشائه، ولم يتأثر بزلزال 1992 الذي حول مئات العقارات وقتذاك لأنقاض، ولا أثناء إنشاءات مترو الأنفاق بشارع التحرير في التسعينيات من القرن الماضى.. وقبل صدور قرار الإزالة، تم دعمه معماريًا، غير أن صاحبه برفقة السكان خاضوا مسارًا قضائيًا منذ 1997 للطعن على قرار إزالته والاستشهاد بتقارير فنية للجنة محايدة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة».

ومن ناحية أخرى، يشرح عبدالعزيز، مقاول الهدم، خطوات عملية الإزالة، لـ«المصرى اليوم»، فيقول إنها ستتم من الأدوار العليا وصولًا إلى الدور الأرضى على الترتيب.