شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: من يعتقد أن الهوية المصرية تتطور «واهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة إن من يتحدث عن أن الهوية المصرية تتطور واهم، حيث إذا كانت هذه الهوية تتطور يجب أن يحدث ذلك تطويرا للمجتمع بأكمله، وتصبح النخبة مبدعة ويكون إبداعها مؤثرا في الجماهير، فيحدث إبداع وتطوير.

وأضاف «وهبة»، خلال حواره في برنامج «نطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن النخبة في مصر متمسكة بالتراث، ولو حاولت انتقاد التراث لن تستطيع إكمال مسيرتها، معطيًا مثالا على ذلك بطه حسين، الذي كان منفتحا على الغرب، واتخذ من ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة مثلا أعلى له.

وتابع: «ديكارت عانى كثيرا في الإبداع وطرد من فرنسا ولكنه واصل فكره، بينما طه حسين تراجع ولم يستطع أن يغامر بنفس قوة ديكارت، لأن النخبة المكونة لطه حسين منعته أن يطور فكره كما ينبغي».