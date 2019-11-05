شكرا لقرائتكم خبر عن قداسة البابا يفتتح مؤتمر مبادرة لوزان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مؤتمر مبادرة لوزان مع الكنائس الارثوذكسية والذى يعقد للمرة الأولى في مصر في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يستمر أربعة أيام تحت الرئاسة المشتركة بين نيافة الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، والسيدة ليزلي دول من الجانب الإنجيلي.

وتدور جلساته حول شعار «عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ» (في ١: ٢٧) ويشارك فيه حوالي 50 مشتركًا من عدة كنائس وكليات وجامعات لاهوتية من عدة دول.

وألقى قداسة البابا كلمة افتتاحية تحدث خلالها عن أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في فهم الكنائس لبعضها البعض، اعتمادًا على المحبة والدراسة والحوار والصلاة لكي نصل إلى الفهم الذي يؤدي إلى الوحدة المسيحية التي يريدها المسيح.