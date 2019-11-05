شكرا لقرائتكم خبر عن قداسة البابا يفتتح مؤتمر مبادرة لوزان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مؤتمر مبادرة لوزان مع الكنائس الارثوذكسية والذى يعقد للمرة الأولى في مصر في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يستمر أربعة أيام تحت الرئاسة المشتركة بين نيافة الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، والسيدة ليزلي دول من الجانب الإنجيلي.
وتدور جلساته حول شعار «عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ» (في ١: ٢٧) ويشارك فيه حوالي 50 مشتركًا من عدة كنائس وكليات وجامعات لاهوتية من عدة دول.
وألقى قداسة البابا كلمة افتتاحية تحدث خلالها عن أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في فهم الكنائس لبعضها البعض، اعتمادًا على المحبة والدراسة والحوار والصلاة لكي نصل إلى الفهم الذي يؤدي إلى الوحدة المسيحية التي يريدها المسيح.
كانت هذه تفاصيل خبر قداسة البابا يفتتح مؤتمر مبادرة لوزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.