شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة تطعيم ضد «الحصبه الألماني» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أشرف عوض، مدير الإدارة الصحة بمركز مطاي في شمال المنيا، الثلاثاء، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني على مدار شهر نوفمبر الجاري.
وقال «عوض» إن عملية التطعيم ستتم من خلال فرق ثابتة عن طريق إدارة الطب الوقائي والتى تستهدف تطعيم الأطفال من سن 9 شهور وحتى 6 سنوات، بالوحدات الصحية، ومكاتب الصحة ورعاية الطفل ورياض الأطفال بكل المدارس والحضانات، مؤكدًا أن جميع التطعيمات آمنة وتخضع للرقابة والإشراف الدائم وأعلى مقاييس التخزين.
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