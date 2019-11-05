شكرا لقرائتكم خبر عن لتميزهم في العمل.. مدير أمن جنوب سيناء يكرم ضباط وأفراد إدارة مرور شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، عددًا من الضباط والأفراد والمجندين وذلك لأدائهم المتميز في أداء عملهم ولجهودهم الواضحة لتحقيق التواجد الأمني الفعال.

وقال مدير الأمن، بحسب بيان، الثلاثاء، إن التكريم يأتي في إطار اهتمام المديرية بتحفيز الضباط والأفراد ليكونوا مثالا يحتذى به لباقي زملائهم، وأثر ذلك في سير المنظومة الأمنية في مسارها الصحيح بما يحقق الرسالة الأمنية بصورتها المنشودة والتي تنال ثقة واحترام المواطن.

وأضاف خريصة، أن تكريم الضباط والأفراد واجب نتيجة لجهودهم التي يبذلونها برغم أن أداء الواجب نابع من اقتناع الضباط والأفراد بواجبهم الوطنى ولا ينتظرون تكريم ولكننا نحفزهم لبذل المزيد من الجهد.

مدير أمن جنوب سيناء يكرم ضباط وأفراد إدارة مرور شرم الشيخ

مدير أمن جنوب سيناء يكرم ضباط وأفراد إدارة مرور شرم الشيخ