شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: لا يمكن رفض التطبيع الثقافي مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة، إنه لا يمكن منع التطبيق الثقافي مع إسرائيل، حيث من يرفض ذلك يعيش في «أوهام»، على حد قوله، حيث ذكر أن الثقافة ليس لها موقع جغرافي، والجامعة في إسرائيل مثلها مثل الجامعة في مصر أو جامعة في أي دولة أخرى.

وأضاف «وهبة»، خلال حواره في برنامج «نطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه قام بزيارة إلى إسرائيل والقدس عام 1997 وقابل مع وفد جامعي بـشيمون بيريز، والذي ذكر أن انتعاش الاقتصاد المصري جاء بعد معاهدة السلام مع إسرائيل، وتساءل بيريز وقتها: «لماذا يكره المصريون المعاهدة السلام مع إسرائيل».

وتابع :«رفض التطبيع الثقافي مع إسرائيل كإننا عايشين فيما قبل المعاهدة وليس بعد المعاهدة، لازم كان يحصل تراكم في التطبيع مع إسرائيل بعد المعاهدة».