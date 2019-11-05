شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع فتاة العياط ينهى إجراءات إخلاء سبيلها من قسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتابع شومان ،فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر تحديد جلسة لنظر محاكمة الفتاة أمام محكمة جنايات الطفل.
وقررت المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل "أميرة.أ" على ذمة القضية، بدون كفالة مالية، وتسليمها لولى أمرها.
فتاة العياط" تنتظر قرار إحالتها للمحاكمة إمام محكمة جنايات الطفل، بعدما ثبت من خلال الأوراق الرسمية أنها دون الـ 18 (سنة المسؤلية الجنائية)، فيما يحاكم باقى المتهمين أمام الجنايات.
موقف المتهمين الثانى والثالث فى القضية وهم "وائل.م" السائق المرتبط عاطفيًا بالفتاة وصديقه، والمتهمان لخطف الفتاة والشروع فى اغتصابها وسرقة هاتفها، يختلف عن موقف "أميرة" حيث من المقرر محاكمتهم أمام محكمة الجنايات لبلوغهم السن القانونى.
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