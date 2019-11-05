شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول منتجع علاجى للكنيسة القبطية بطما فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا إسحاق أسقف طما، هوسبيس ( Hospice ) البابا شنودة الثالث للرعاية التلطيفية، بدير القمص يسى ميخائيل بطما

أكد الاسقف أثناء الافتتاح أن الأنبا فام الراحل قد وضع بذرة هذا المكان وأن المبنى هو النواة والخميرة لمثل هذه الخدمة في الإيبارشية.

يذكر أن كلمة "hospice" مشتقة من hospes اللاتينية ، وهي الكلمة التي خدمت واجب مزدوج في الإشارة إلى كل من الضيوف والمضيفين.

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يبدأ دور الهوسبيس بعد إعلان عجز الطب عن علاج حالة مرضية ويتم إبلاغ المريض وأسرته، فى تلك المرحلة يبدأ الهوسبيس فى دعم المريض وتقدم له الرعاية وخدمات الهوسبيس المتنوعة التى تناسب حالته المرضية .

شهد الافتتاح حضور الدكتور نبيل صبرى و د.سامى واصف عن جلوبال كانسر كير مصر – إنجلترا ونخبة من الأطباء من داخل وخارج الإيبارشية.