شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالقاهرة: استمرار تلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج حتى يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القاهرة، أن النقابة مستمرة فى تلقى طلبات أعضائها للاشتراك فى مشروع العلاج للمهندسين وأسرهم، بجميع مقراتها، وذلك حتي 29 يناير2020.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن قائمة اشتراكات مشروع الرعاية الصحية لعام 2020، هى: 85 جنيه قيمة المصاريف الإدارية لكل بطاقة علاجية، وإعادة قيد لمن لم يقم بالتجديد بالسنوات السابقة 100 جنيه، وقيمة استخراج كارنية الرعاية 15 جنيه، ولاشتراك أحد الوالدين لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى مع المهندسين ما قبل دفعة 2015 يتم دفع غرامة 500 جنيه لكل فرد من الوالدين بالإضافة لمصاريف الاشتراك المتعارف عليها حسب الشريحة.

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وأضافت، أن رسوم الاشتراك لأول مرة تنقسم إلى عدة شرائح هى: حتى سن 50 عام 100 جنيه، و200 جنية من سن 56 سنة إلى سنة 55 سنة، و300 جنيه من سن 56 سنة إلى 60 سنة، و500 جنية من سن 61 سنة فما فوق، بالإضافة الي المصاريف الإدارية.

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت فتح باب تجديد والاشتراك لأول مرة بمشروع الرعاية الصحية لأعضائها، يوم السبت الماضى 2 نوفمبر الجارى.