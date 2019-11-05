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صور.. الفنان أحمد بدير يقود سيارة e-motion داخل معرض الأسبوع الكويتى فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد بدير، على تفقد جناح وزارة الإنتاج الحربى فى معرض الأسبوع الكويتى فى مصر والذى انطلقت فعالياته منذ قليل بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة.

وعرض جناح وزارة الانتاج الحربى داخل المعرض، السيارة e-motion الكهربائية، التى قامت الوزارة بتصنيع نموذج منها على أن يبدأ خط الانتاج الفعلى فى 2020.

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وخلال تفقده جناح وزارة الانتاج الحربى بالمعرض، حرص الفنان أحمد بدير على ركوب السيارة لأخذ فكرة شاملة عنها، مشيدا بالسيارة كونها من انتاج مصرى.

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 وتستمر فعاليات الأسبوع الكويتي الثاني عشر في مصر والذي لمدة 3 أيام، حيث يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة.

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شارك فى افتتاح الفعاليات وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة الاستثمار ، ووزير الإنتاج الحربى م، والسفير الكويتى فى مصر محمد صالح الذويخ، إلى جانب حضور عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر وعدد كبير من الوزراء والسفراء والديبلوماسيين، ورجال الاعلام والفن والثقافة والرياضة والشخصيات العامة.

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