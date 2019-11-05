شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح حقيقة هجوم وزير التعليم على المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
وتوضح الوزارة أن حديث الوزير اجتزأ من سياقه وحُرِّف لغرض التأثير علي العلاقة بين الوزارة والمعلمين وهم العمود الأساسي للعملية التعليمية والعنصر الفعال في بناء ورفعة الإنسان المصرى، وأن ما يتم تداوله غرضه التأثير علي مصلحة العملية التعليمية أو المعلمين في مصر بالسلب.
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