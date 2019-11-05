بيان حالة طقس الأربعاء: شبورة.. والعظمى بالقاهرة 28

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 27

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 15 25

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 28

الإسماعيلية 17 28

السويس 18 28

العريش 19 26

رفح 19 26

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رأس سدر 18 27

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 10 23

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 15 29

أسيوط 16 30

سوهاج 15 30

قنا 15 30

الأقصر 17 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 14 31

شلاتين 23 30

أبو رماد 23 29

حلايب 24 27

رأس حدربة 24 28