البابا تواضروس يرحب بوفد رؤساء أديرة روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
رحب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بوفد رؤساء الأديرة في روسيا في أعقاب زيارة الأديرة القبطية والأماكن الأثرية العديدة.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الوفد الروسي، الذي يزور مصر حالياً، عبر عن محبته وتأثره بمشاعر الود والحب من جانب كل المصريين.
وأضاف أنه في نهاية الزيارة قدم البابا تواضروس للوفد الروسي بعض الهدايا التذكارية مع التقاط الصور الفوتوغرافية.
وكان البابا افتتح اليوم مؤتمر مبادرة لوزان مع الكنائس الأرثوذكسية والذي يعقد للمرة الأولى في مصر في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام تحت الرئاسة المشتركة بين نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والسيدة ليزلي دول من الجانب الإنجيلي.
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