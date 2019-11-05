القبض على لص المساكن في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة القبض على عنصر إجرامي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة المعادي.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادى من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقته.

كلف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة نائبه اللواء حازم البدوي، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، لضبط المتهمين.

تحريات العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصر إجرامي سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة مسكن".

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد عيد توفيق وكريم عكاشة ومحمد علي ومحمد حسام فوزي وأحمد بهجت ومحمد حمزة ضباط مباحث القسم من ضبطه.

أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وارتكابه واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى صاحب محل مصوغات ذهبية "حسن النية".

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه على متطلباته الشخصية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد خالد الدمرداش، مأمور قسم البساتين، إلى النيابة العامة للتحقيق.