أخبار مصر | تنفيذا لاتفاق "عاشور" والنائب العام.. تجهيز غرفة للمحامين بنيابة أمن الدولة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذا لاتفاق "عاشور" والنائب العام.. تجهيز غرفة للمحامين بنيابة أمن الدولة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الثلاثاء، مع سامح عاشور نقيب المحامين، وأبلغه بالانتهاء، من تجهيز وتأثيث غرفة المحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا.

كما أرسل النائب العام صور الغرفة لـ "عاشور"، مؤكدا أنها ستكون مفتوحة أمام المحامين المتواجدين بمقر نيابة أمن الدولة العليا للحضور مع موكليهم، وذلك ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.

من جهته شكر نقيب المحامين، "الصاوي" لسرعة تنفيذ وعده بتخصيص الغرفة والذي جاء خلال لقاء جمعهما مطلع الشهر الماضي.