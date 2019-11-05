أخبار مصر | رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل سائق قطار "339" المصاب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل سائق قطار "339" المصاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عبدالسلام صبري سائق قطار 339 القاهرة/المنصورة والذي تعرض لرشق بعض الصبية له بالحجارة للقطار وكابينة القيادة أول أمس مما أدي إلي إصابته.

وأكد رسلان، أن العاملين بالسكة الحديد يواصلون الليل بالنهار وتحت أصعب الظروف وأثنى رسلان على الروح القتالية التي يعملون بها من أجل مصرنا الحبيبة ورفع أسم الهيئة عالياً خفاقاً.

وجدير بالذكر أن بعض الصبية رشقوا القطار 339 القاهرة/المنصورة بالحجارة ما بين محطتي ههيا و أبو كبير وعلي الفور كانت توجيهات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد باستدعاء سيارة الأسعاف وتجهيز طقم قيادة بديل.