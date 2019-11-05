أخبار مصر | وزارة التعليم: طارق شوقي يقدر المعلمين جميعًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة التعليم: طارق شوقي يقدر المعلمين جميعًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا ترد على الهجوم الذي تعرض له الدكتور طارق شوقي، وقالت فيه: "تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما يُتداول بشأن هجوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على المعلمين، مؤكدة أن الوزير تحدث خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي للتنمية المستدامة، عن تطوير العملية التعليمية بكامل عناصرها، وأنه يقدر المعلمين جميعًا.

وأضافت: "توضح الوزارة أن حديث الوزير اجتزأ من سياقه وحُرِّف لغرض التأثير علي العلاقة بين الوزارة والسادة المعلمين وهم العمود الأساسي للعملية التعليمية والعنصر الفعال في بناء ورفعة الإنسان المصري، وأن ما يتم تداوله غرضه التأثير علي مصلحة العملية التعليمية أو المعلمين في مصر بالسلب".