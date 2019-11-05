أخبار مصر | وزير التعليم يرد على خلف الزناتي حول أزمة "المعلمين الأكبر سنًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يرد على خلف الزناتي حول أزمة "المعلمين الأكبر سنًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على البيان الهجومي الذي أصدرته نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، منذ قليل، وتؤكد من خلاله أن الوزير قد قال فى لقاء له صباح اليوم فى وزارة التخطيط إن المعلمين كبار السن هم عائق فى عملية تطوير التعليم.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لم يقل أحد شيئا عن معلمين كبار السن.. هذا الرجل لم يسمع ما قلته أو تم نقله هكذا كالعادة".

وأضاف: "ما أقوله أن ما يعانيه الشباب تسبب فيه الكبار منا جميعًا سواء متخذي القرار أو أولياء الأمور أو أهل التعليم ولم يذكر أحد شيئا عن صعوبة استيعاب المعلمين الأكبر سنًا.. وإلا لكنا جميعًا يصعب علينا الاستيعاب".

وكانت قد أصدرت نقابة المعلمين، بيان منذ قليل تقول من خلاله أن الوزير يتعمد الإساءة للمعلمين وتصدير طاقة سلبية لهم.