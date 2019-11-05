مصر | عميد أصول الدين بالأزهر: الإسلام دين رحمة.. ونشر بالمودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد أصول الدين بالأزهر: الإسلام دين رحمة.. ونشر بالمودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام لم ينتشر بالسيف والدم، بل كان التجار هم سفراء الإسلام، فيسأل المتعاملون مع التجار ما دينهم فيعرفون أنهم مسلمون فيدخلون فى الإسلام، لما لمسوه من مودة فى نفوس التجار.

وشدد خلال احتفالية هيئة قضايا الدولة بالمولد النبوي، على ضرورة الاهتمام بالنشء الصغير حتى يقتدوا فى سلوكياتهم بالنبي صلي الله عليه وسلم، لأننا فى أمس الحاجة لاسترجاع تلك الأخلاق بالتزامن مع انعدام الأخلاق وانحدارها فى مجتمعاتنا الآن.

جاء ذلك علي هامش فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة، تحت رعاية المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، وبحضور مستشاري الهيئة وأعضاء النادي.